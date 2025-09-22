Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура
Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці ДТП, що сталося на вулиці Полтавський Шлях у Харкові вранці 22 вересня.
33-річному водію мікроавтобуса “Volkswagen LT 46” повідомили про підозру в порушенні правил руху, яке спричинило смерть людини. ДТП, за даними слідства, сталася близько 09:30.
“Водій автомобіля “Volkswagen LT 46” здійснив наїзд на 52-річного пішохода. У цей час чоловік переходив дорогу регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці“, – поінформували прокурори.
Водія затримали. У суді прокурор домагатиметься подальшого утримання підозрюваного в СІЗО.
У перших повідомленнях про аварію, які опублікувала поліція, йшлося лише про те, що аварія сталася біля пішохідного переходу. Хто винен, ще встановлювали.
