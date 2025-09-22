Live
Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура

Події 20:50   22.09.2025
Оксана Горун
Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура Фото: ГУНП в Харківській області

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці ДТП, що сталося на вулиці Полтавський Шлях у Харкові вранці 22 вересня.

33-річному водію мікроавтобуса “Volkswagen LT 46” повідомили про підозру в порушенні правил руху, яке спричинило смерть людини. ДТП, за даними слідства, сталася близько 09:30.

Водій автомобіля “Volkswagen LT 46” здійснив наїзд на 52-річного пішохода. У цей час чоловік переходив дорогу регульованим пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці“, – поінформували прокурори.

смертельна ДТП у Харкові - мікроавтобус збив людину

Читайте також: FPV-дрон атакував машину в Харківському районі, у Куп’янську загинула жінка

Водія затримали. У суді прокурор домагатиметься подальшого утримання підозрюваного в СІЗО.

У перших повідомленнях про аварію, які опублікувала поліція, йшлося лише про те, що аварія сталася біля пішохідного переходу. Хто винен, ще встановлювали.

Автор: Оксана Горун
