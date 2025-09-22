Live
Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура

Происшествия 20:50   22.09.2025
Оксана Горун
Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности ДТП, случившегося на улице Полтавский Шлях в Харькове утром 22 сентября.

33-летнему водителю микроавтобуса «Volkswagen LT 46» сообщили о подозрении в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. ДТП, по данным следствия, случилось около 09:30.

«Водитель автомобиля «Volkswagen LT 46″ совершил наезд на 52-летнего пешехода. В это время мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — проинформировали прокуроры.

смертельное ДТП в Харькове - микроавтобус сбил человека

Читайте также: FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина

Водителя задержали. В суде прокурор будет добиваться дальнейшего содержания подозреваемого в СИЗО.

В первых сообщениях об аварии, опубликованных полицией, речь шла только о том, что авария произошла около пешеходного перехода. Кто был виноват, еще устанавливали.

Автор: Оксана Горун
