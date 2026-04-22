Смертельное ДТП с пострадавшими в Харькове: полиция ищет свидетелей (фото)

Один водитель погиб, второй вместе со своими пассажирами оказался в больнице — таков итог ДТП, которое случилось днем 19 апреля на улице Георгия Тарасенко.

Около 12:50 19 апреля на этой улице столкнулись автомобили «Volkswagen Golf» и «Haval H6». В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили версию событий: водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на «встречку». Он погиб на месте происшествия.

«Водитель и пассажиры автомобиля «Haval» были госпитализированы в больницу с разными телесными повреждениями», — проинформировали в ГУНП.

Свидетелей ДТП просят обратиться по телефону: (063) 066-68-76. Или же прийти в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области (ул. Николая Хвылевого, 22).