Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)

Один водій загинув, інший разом зі своїми пасажирами опинився в лікарні – такий результат ДТП, яка сталася вдень 19 квітня на вулиці Георгія Тарасенка.

Близько 12:50 19 квітня на цій вулиці зіткнулися автівки “Volkswagen Golf” та “Haval H6”. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили версію подій: водій “Фольксвагена” не впорався з керуванням та виїхав на “зустрічку”. Він загинув на місці події.

“Водій та пасажири автомобіля “Haval” були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями”, – поінформували в ГУНП.

Свідків ДТП просять звернутися за телефоном: (063) 066-68-76. Або ж прийти до кабінету №6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Харківській області (вул. Миколи Хвильового, 22).