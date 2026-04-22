Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)
Один водій загинув, інший разом зі своїми пасажирами опинився в лікарні – такий результат ДТП, яка сталася вдень 19 квітня на вулиці Георгія Тарасенка.
Близько 12:50 19 квітня на цій вулиці зіткнулися автівки “Volkswagen Golf” та “Haval H6”. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили версію подій: водій “Фольксвагена” не впорався з керуванням та виїхав на “зустрічку”. Він загинув на місці події.
“Водій та пасажири автомобіля “Haval” були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями”, – поінформували в ГУНП.
Свідків ДТП просять звернутися за телефоном: (063) 066-68-76. Або ж прийти до кабінету №6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Харківській області (вул. Миколи Хвильового, 22).
Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, загиблий, новини Харкова, поліція, пострадалі, свидетели;
«Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)»
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 11:25;