Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)

Ситуацію в Богодухові на Харківщині прокоментував начальник відділу комунікації 14 армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев.

Відео із Саранцевим опублікувала у своєму тіктоці редакторка богодухівської газети “Маяк” Тетяна Лучинська. Адресуючи питання представнику ЗСУ, вона зазначила: “Люди в паніці, люди виїжджають із міста. Он дим, ось дим, все горить. Що нам робити?”

“Насамперед, я хотів би, щоб люди не піддавалися паніці. Я розумію, що ситуація дуже складна, динамічна, тому що противник застосовує весь спектр озброєння наявний у нього. Він намагається вести війну не тільки на передовій, але й уражає цивільну інфраструктуру, навіть у таких тилових населених пунктах. І ця ситуація стосується не тільки Богодухова. Така ситуація, на жаль, відбувається і в інших (населених пунктах). Ми зараз повертаємося з Сумської області. І там, на жаль, є така сама ситуація“, — сказав Саранцев.

Відео: Тетяна Лучинська

Він підкреслив, що мета подібних атак, як ті, що переживає останніми днями Богодухів, — залякати населення, посіяти паніку та внести розбрат між цивільними та військовими.

“Усі ці бойові кінетичні дії супроводжуються інформаційною підтримкою. Тобто пишуться повідомлення в пабліках, пишуться повідомлення в телеграм-каналах, у групах, в соцмережах. Розганяються повідомлення, які якраз і спрямовані на те, щоб максимально поширити панічні настрої серед цивільного населення“, – зазначив полковник ЗСУ.

Він закликав максимально перевіряти отриману інформацію, реагувати на сигнали повітряних тривог та підтримувати Сили оборони.

“Робиться максимально все для того, щоб убезпечити наші міста, наші села від зазіхань противника. І, повірте, ми робимо все можливе для того, щоб противник був зупинений там, де він наразі перебуває, щоб він не мав можливості просуватися. Ми, звичайно, проводимо певне і переозброєння, й посилення ППО. На жаль, ситуація така, що противник наразі намагається збільшувати ці дронові атаки. Звичайно, це потрібно все враховувати та активно протидіяти”, – сказав начальник відділу комунікації 14 АК.

Зазначимо, 21 квітня російська армія масовано атакувала Богодухівський район: БпЛА били по Богодухівській та Золочівській громадах.

“Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор. В результаті влучань сталися 4 осередки пожеж. Пошкоджень зазнали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, заклади торгівлі та приватні будинки”, – інформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Постраждали 11 людей.