Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники

1 травня близько 10:00 окупанти вдарили БпЛА типу «Молния» по території одного з підприємств харчової промисловості у місті Богодухів.

Внаслідок обстрілу пошкоджений цех виробничого об’єкта. Постраждали чотири працівники, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Мер Богодухова Володимир Бєлий зазначив, що доба у місті знову була непростою – зафіксували понад 20 влучань.

«Ворог продовжує свій безглуздий терор: у населених пунктах пошкоджені житлові будинки, цивільні автівки та майно фермерського господарства. Під ударом опинилося і наше комунальне підприємство. Боляче за наші заклади освіти. Забродівська школа та ліцей №2 отримали пошкодження. Попри все – дякуємо захисникам нашого неба! Не всі ворожі безпілотники досягли цілей – і це заслуга наших воїнів. Віримо в них, допомагаємо армії та тримаємося разом», – пише Бєлий.