Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники

Події 13:05   01.05.2026
Фото: Харківська обласна прокуратура

1 травня близько 10:00 окупанти вдарили БпЛА типу «Молния» по території одного з підприємств харчової промисловості у місті Богодухів.

Внаслідок обстрілу пошкоджений цех виробничого об’єкта. Постраждали чотири працівники, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Мер Богодухова Володимир Бєлий зазначив, що доба у місті знову була непростою – зафіксували понад 20 влучань.

«Ворог продовжує свій безглуздий терор: у населених пунктах пошкоджені житлові будинки, цивільні автівки та майно фермерського господарства. Під ударом опинилося і наше комунальне підприємство. Боляче за наші заклади освіти. Забродівська школа та ліцей №2 отримали пошкодження. Попри все – дякуємо захисникам нашого неба! Не всі ворожі безпілотники досягли цілей – і це заслуга наших воїнів. Віримо в них, допомагаємо армії та тримаємося разом», – пише Бєлий.

Читайте також: Ворог знову б’є по Богодухівщині: “ситуація напружена” – Бєлий

Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники
Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники
01.05.2026, 13:05
Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма
Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма
01.05.2026, 12:00
Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ
Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ
01.05.2026, 12:11
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
Дачний сезон 2026: скільки коштують товари для саду й городу в Харкові
Дачний сезон 2026: скільки коштують товари для саду й городу в Харкові
01.05.2026, 12:40
Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині
Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині
01.05.2026, 10:46

Новини за темою:

30.04.2026
Ворог знову б’є по Богодухівщині: “ситуація напружена” – Бєлий
27.04.2026
РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську
25.04.2026
«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)
23.04.2026
У чому сенс масованих ударів по Богодухову – думка Бутусова (відео)
23.04.2026
Паніка в Богодухові: начальник РВА кличе мешканців у гості (відео)


  Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 13:05;

