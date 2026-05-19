Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер

Богодухів продовжує потерпати від ворожих обстрілів, констатує Богодухівський міський голова Володимир Бєлий. Внаслідок ударів є поранені.

“Ворог продовжує терор мирного Богодухова. Після вчорашніх численних ударів по домоволодіннях, фермерських господарствах, адмінбудівлях та центральній частині міста сьогодні обстріли знову тривають. На жаль, є поранені та люди, які пережили гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна допомога”, – пише Бєлий.

Він зазначив, що сьогодні, 19 травня, удари почастішали.

“Тому дуже прошу всіх: бережіть себе, уникайте відкритих місцевостей та перебування поблизу адміністративних будівель. Ми вистоїмо. Але зараз найважливіше – зберегти життя і підтримати одне одного”, – звернувся Богодухівський міський голова.

