Live

Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер

Суспільство 14:17   19.05.2026
Вікторія Яковенко
Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер Фото: pixabay.com

Богодухів продовжує потерпати від ворожих обстрілів, констатує Богодухівський міський голова Володимир Бєлий. Внаслідок ударів є поранені.

“Ворог продовжує терор мирного Богодухова. Після вчорашніх численних ударів по домоволодіннях, фермерських господарствах, адмінбудівлях та центральній частині міста сьогодні обстріли знову тривають. На жаль, є поранені та люди, які пережили гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна допомога”, – пише Бєлий.

Він зазначив, що сьогодні, 19 травня, удари почастішали.

“Тому дуже прошу всіх: бережіть себе, уникайте відкритих місцевостей та перебування поблизу адміністративних будівель. Ми вистоїмо. Але зараз найважливіше – зберегти життя і підтримати одне одного”, – звернувся Богодухівський міський голова.

Нагадаємо, наприкінці квітня армія РФ посилила терор Богодухова. Там навіть була паніка – подробиці читайте тут.

Читайте також: Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер
Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер
19.05.2026, 14:17
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Масове залучення трудових мігрантів: думка мера Харкова Терехова
Масове залучення трудових мігрантів: думка мера Харкова Терехова
19.05.2026, 13:13
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
19.05.2026, 14:21
РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко
РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко
19.05.2026, 12:43
Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)
Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)
19.05.2026, 12:08

Новини за темою:

18.05.2026
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
01.05.2026
Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники
30.04.2026
Ворог знову б’є по Богодухівщині: “ситуація напружена” – Бєлий
27.04.2026
РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську
25.04.2026
«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Богодухів продовжує потерпати від ворожих обстрілів, констатує Богодухівський міський голова Володимир Бєлий. Внаслідок ударів є поранені.".