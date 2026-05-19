Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер
Богодухів продовжує потерпати від ворожих обстрілів, констатує Богодухівський міський голова Володимир Бєлий. Внаслідок ударів є поранені.
“Ворог продовжує терор мирного Богодухова. Після вчорашніх численних ударів по домоволодіннях, фермерських господарствах, адмінбудівлях та центральній частині міста сьогодні обстріли знову тривають. На жаль, є поранені та люди, які пережили гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна допомога”, – пише Бєлий.
Він зазначив, що сьогодні, 19 травня, удари почастішали.
“Тому дуже прошу всіх: бережіть себе, уникайте відкритих місцевостей та перебування поблизу адміністративних будівель. Ми вистоїмо. Але зараз найважливіше – зберегти життя і підтримати одне одного”, – звернувся Богодухівський міський голова.
Нагадаємо, наприкінці квітня армія РФ посилила терор Богодухова. Там навіть була паніка – подробиці читайте тут.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, террор, удари;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 14:17;