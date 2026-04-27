РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську

Армія РФ при килимових бомбардуваннях дронами Богодухова використовує традиційну тактику терору цивільного населення, готується до нового наступу на Куп’янськ та планує «вигризати» по селу у прикордонні, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

<br />

Масовані атаки на Богодухів – традиційний для армії РФ терор мирного населення

– Богодухів перейняв сумну естафету від Харкова. Близько сотні прильотів лише за чотири дні. Стільки ударів і для мегаполіса забагато, а для маленького містечка і поготів. Яку тактику переслідують росіяни цими атаками?

– У першу чергу, це терор: руйнування, залякування, морально-психологічний тиск. І в якомусь сенсі ще і шантаж. Будь-які бойові дії з моменту існування РФ (чи то війна в Чечні, п’ятиденна операція в Грузії чи війна в Сирії), завжди їхньою невіддільною частиною був терор цивільного населення. Це збереглося ще із часів радянської армії, коли наступальні дії завжди супроводжувалися терором цивільного населення для залякування, для мінімізації вірогідності, що війська супротивника поповняться добровольцями. В Афганській війні втрати цивільного населення перевищували 500 тисяч, за деякими дослідженнями, навіть 700 тисяч людей саме цивільного населення від дій радянської армії. У той час як загальні втрати моджахедів становили від 40 до 70 тисяч, тобто співвідношення 10 разів та навіть більше.

– То це така воєнна «традиція» у росіян…

– Так, тому Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька область, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина – усюди буде один і той самий сценарій: удари по цивільному населенню з метою залякування і морально-психологічного тиску.

Килимові бомбардування шахедами замінили СУ-34

– Раніше так інтенсивно росіяни атакували хіба що КАбами…

– Вони ще з минулого року почали практикувати килимові бомбардування з використанням «шахедів». Якщо у перші дні 2022 року вони думали, що можуть робити килимові бомбардування – повне навантаження фронтового бомбардувальника Су-34, скид простих авіаційних бомб вільного падіння і знищення цілих кварталів Маріуполя, Київської області…

– І у Харкові це було так само.

– Так, до речі, майже над Харковом забивали ці Су-34. І тоді росіяни дуже швидко зрозуміли, що ні, це будуть величезні втрати, вони не можуть собі це дозволити. Але тепер вони почали це практикувати з використанням «шахедів». Намагаються концентрувати великі нальоти – 15, 20, 30 БпЛА, фактично це як килимове бомбардування бомбами ФАБ-250 з одного Су-34 на Харків, Одесу, Дніпро.

Кожен із цих «шахедів» має кінцеву мету – це може бути об’єкт логістики, склад, підприємство або просто квартал житлових багатоповерхівок для здійснення терористичного акту і створення панічної реакції у місцевого населення.

– ЗМІ пишуть, що росіяни змінили тактику дронових атак після початку війни в Ірані. Це дійсно так?

– Я не бачу якоїсь кардинальної зміни тактики на сьогодні у росіян, щоб вони щось таке утнули, щоб здивувало. Все це я бачив раніше. Почастішало використання реактивних дронів, але вони з 2024 року до цього йшли. Намагалися масштабувати, технологічно вдосконалити свої «Шахед-238» – це «Герань-3», або іранський Karrar – це «Герань-5». Не можу сказати, що вони масштабували великі кількості цього виробництва, бо це набагато складніше виробництво, ніж «Шахед-136». Але такі атаки почастішали, бо вони за ці два роки хоча б якусь лінію виробництва налагодили і мали можливість якось максимізувати ефективність виробництва окремо взятої одиниці.

Загрози оточення Сум немає, але прикордонні села на Сумщині й Харківщині росіяни продовжать захоплювати

– Атаки на Богодухів можуть бути пов’язані з ймовірним наступом на Суми і «напівоточенням»? Адже саме через це панікують мешканці Богодухова.

– Щодо «напівооточення», такого терміну взагалі в військовій науці нема. Є оточення, воно може бути оперативного або тактичного характеру. Є термін «охоплення». Охопити з лівого флангу, правого флангу, з трьох напрямів, північного, східного, південного. Отже, оточити Суми або створити охоплення цього місця у російських військах можливості нема, ресурсу не вистачає. Тому усі ті дії, які ми зараз бачимо в прикордонні Сум, у першу чергу це відволікання уваги. Ми не побачимо прорив на 30-40 км вглиб Сумської області. Це буде відбуватися якраз у межах від 1 до 3 км, максимум 5 км від прикордоння з РФ. Дуже схожа ситуація на Харківщині спостерігається на Вовчанському напрямку. У травні 2024 року відбувся початок Вовчанської наступальної кампанії російської тактичної групи «Бєлгород». І де вони зараз?

– Приблизно там само…

– Як би вони не намагалися, не можуть вийти за межі Вовчанського напрямку. Хоча їхня основна мета була – вихід на Великий Бурлук і звідти зайти в тил нашого куп’янського угруповання. Ось така перед ними стояла задача. Де вони зараз? Продовжують знаходитися в районі Вовчанська, повністю знищеного 300-річного міста, від якого не залишилось нічого. Але навіть у цих руїнах росіяни не можуть повноцінно розширити зони контролю. От приклад того, як велика тактична група ні на що не здатна, окрім як знаходиться в одній точці два роки, на відстані від кордону 5-7 км. Тобто це їх потенціал. Їм недостатньо для цього ресурсу.

Так само ми бачимо і на півночі Сум. Вже більше, ніж як рік, вони продовжують залишатися в районі Андріївки, Юнаківки іне виходять навіть на лінію охоплення.

– То які найближчі цілі росіян?

– Захоплювати села, що знаходяться безпосередньо у прикордонній смузі. Таких сіл величезна кількість: у Сумській, Харківській областях є десятки сіл, які з російськими «дєрєвнями» утворюють таку собі агломерацію. Там неможливо українським військам тримати постійний гарнізон. При цьому росіяни можуть зайти, захопити село, вивезти місцеве населення на територію РФ, перетворити цих людей на заручників і потенційний обмінний фонд, а власне село використовувати для накопичення концентрації особового складу.

Росіяни чекають на «зеленку» на Куп’янському напрямку

– На Куп’янському напрямку окупанти також забуксували попри неодноразові рапорти російських генералів про успіх на цій ділянці. Наразі там небагато боїв – один на добу, максимум два. Це перегрупування перед черговим наступом?

– Так, вони чекають, коли повністю з’явиться «зеленка». Тоді вони одразу будуть масштабувати свій наступ. Росіяни не залишать Куп’янськ у спокою, ні. Тим більше, що Кузовльов, Герасимов, Білоусов (російські генерали – прим. ред.), навіть Путін заявляли, що Куп’янськ захоплений. Їм треба якось виправдовувати свою профнепридатність. Від моменту, коли заявили про захоплення Куп’янська вже пройшло пів року. З Куп’янськом щось йде не за планом, це вже дуже токсична назва для російського інформаційного простору. Тож можна сказати, що вони будуть намагатися закрити це питання, відновити інтенсивні бойові дії.

– До яких дій росіяни, вірогідно, вдасться на цій ділянці фронту?

– На Куп’янському напрямку і по північному кордону із РФ вони будуть намагатися розширювати хоча б на тактичному рівні Дворічанський плацдарм – будуть «вигризати» по селу вздовж кордону. Так росіяни намагатимуться відвертати увагу від провалу на Вовчанському і Куп’янському напрямку, від загального провалу їхнього угрупування на Оскільському плацдармі. Адже лівий берег річки Оскіл росіяни досі не контролюють. Тому перегрупування буде безумовно, відновлення боєздатності підрозділів, поповнення, можливо, навіть підсилять якимись військовими з інших напрямків.