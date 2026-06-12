Не ігнорувати повітряні тривоги сьогодні закликають ПС ЗСУ: причина
За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”.
“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні.
Ставитись уважно до тривог радить й керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також підтверджує, що “ворог крутиться на полігоні Капустин Яр”.
Ймовірно, йдеться про загрозу удару “Орешником”.
Зазначимо, «Орешник» — це російська балістична ракета середньої дальності. У “BBC Україна” з посиланням на українських військових повідомляли, що ця ракета може розвивати швидкість понад 12300 км/год. Вона оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Ракета, скоріш за все, складна для перехоплення ППО.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: воздушные силы вс всу, орешник, повітряна тривога;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 12:33;