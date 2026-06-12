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Не ігнорувати повітряні тривоги сьогодні закликають ПС ЗСУ: причина

Суспільство 12:33   12.06.2026
Вікторія Яковенко
Не ігнорувати повітряні тривоги сьогодні закликають ПС ЗСУ: причина Фото ілюстративне

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні.

Ставитись уважно до тривог радить й керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також підтверджує, що “ворог крутиться на полігоні Капустин Яр”.

Ймовірно, йдеться про загрозу удару “Орешником”.

Зазначимо, «Орешник» — це російська балістична ракета середньої дальності. У “BBC Україна” з посиланням на українських військових повідомляли, що ця ракета може розвивати швидкість понад 12300 км/год. Вона оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Ракета, скоріш за все, складна для перехоплення ППО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”.".