Не ігнорувати повітряні тривоги сьогодні закликають ПС ЗСУ: причина

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – йдеться у повідомленні.

Ставитись уважно до тривог радить й керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також підтверджує, що “ворог крутиться на полігоні Капустин Яр”.

Ймовірно, йдеться про загрозу удару “Орешником”.

Зазначимо, «Орешник» — це російська балістична ракета середньої дальності. У “BBC Україна” з посиланням на українських військових повідомляли, що ця ракета може розвивати швидкість понад 12300 км/год. Вона оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Ракета, скоріш за все, складна для перехоплення ППО.