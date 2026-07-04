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Новини Харкова – головне за 4 липня: як минула ніч, понад 20 атак РФ

Події 08:23   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 4 липня: як минула ніч, понад 20 атак РФ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:23

22 атаки зафіксував Генштаб ЗСУ минулої доби на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

06:54

У Харкові всю ніч лунала повітряна тривога

Сирена звучала у місті ще о 22:40. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Харківщину.

О 02:14 в регіоні фіксували реактивний «шахед».

Впродовж ночі ПС ЗСУ знову повідомляли про КАБи та ворожі БпЛА у регіоні. Вже вранці містян попереджали про дрон, що летів у напрямку Харкова.

Відбій оголосили о 06:42.

Нагадаємо, 3 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Спершу близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Постраждалих внаслідок удару не було. Потім окупанти двічі атакували Київський район FPV-дронами. Внаслідок першого влучання в дорожнє покриття постраждали троє людей. Під удар потрапило авто комунальників, інформував мер Ігор Терехов. Згодом окупанти повторно атакували безпілотником територію АЗС. Внаслідок влучання загорілися легковий автомобіль і паливороздавальна колонка. Цього разу обійшлося без постраждалих, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 08:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".