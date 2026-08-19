Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові

У Харкові біля оновленої набережної та на “Стрілці” встановили нові фонтани, а на вулиці Університетська, 9, ремонтують сквер, який “покаже історію міста”. Подробиці кореспонденту МГ “Об’єктив” розповів мер Ігор Терехов.

“Що стосується інфраструктурних проєктів, це кошти міського бюджету. Ці фонтани не так дорого коштують, але вони на балансі будуть СКП “Харківзеленбуд” і вони придбаються за кошти міського бюджету”, – зазначив Терехов.

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Він також розповів про ремонт скверу в центрі міста, на вулиці Університетській, 9. Каже: це буде дуже креативний проєкт.

“Вам сподобається, бо там буде історія міста і потім ми можемо і сучасне місто показувати. Тобто дуже інтерактивно, дуже цікавий проєкт, він і для розвитку дітей, і для дорослих дуже цікавий буде”, – повідомив міський голова.

Терехов також підкреслив, що у встановленні інсталяцій та прикрашенні міста до свят допомагає бізнес.