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Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові

Суспільство 15:18   19.08.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові Скриншот

У Харкові біля оновленої набережної та на “Стрілці” встановили нові фонтани, а на вулиці Університетська, 9, ремонтують сквер, який “покаже історію міста”. Подробиці кореспонденту МГ “Об’єктив” розповів мер Ігор Терехов.

“Що стосується інфраструктурних проєктів, це кошти міського бюджету. Ці фонтани не так дорого коштують, але вони на балансі будуть СКП “Харківзеленбуд” і вони придбаються за кошти міського бюджету”, – зазначив Терехов.

Відео: телеграм-канал “Де у Харкові?”

Він також розповів про ремонт скверу в центрі міста, на вулиці Університетській, 9. Каже: це буде дуже креативний проєкт.

“Вам сподобається, бо там буде історія міста і потім ми можемо і сучасне місто показувати. Тобто дуже інтерактивно, дуже цікавий проєкт, він і для розвитку дітей, і для дорослих дуже цікавий буде”, – повідомив міський голова.

ремонт сквера в Харькове
Фото: СтройОбзор
ремонт сквера в Харькове
Фото: СтройОбзор

Терехов також підкреслив, що у встановленні інсталяцій та прикрашенні міста до свят допомагає бізнес.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 15:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові біля оновленої набережної та на “Стрілці” встановили нові фонтани, а на вулиці Університетська, 9, ремонтують сквер, який “покаже історію міста”.".