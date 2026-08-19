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Новые фонтаны и «креативный сквер»: что известно о новых проектах в Харькове

Общество 15:18   19.08.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Новые фонтаны и «креативный сквер»: что известно о новых проектах в Харькове Скриншот

В Харькове возле обновленной набережной и на «Стрелке» установили новые фонтаны, а на улице Университетская, 9, ремонтируют сквер, который «покажет историю города». Подробности корреспондента МГ «Объектив» рассказал мэр Игорь Терехов.

«Что касается инфраструктурных проектов, это средства городского бюджета. Эти фонтаны не так дорого стоят, но они на балансе будут СКП «Харьковзеленстрой» и приобретаются за средства городского бюджета», — отметил Терехов.

Видео: Telegram-канал “Де у Харкові?”

Он также рассказал о ремонте сквера в центре города, по улице Университетской, 9. Говорит: это будет очень креативный проект.

«Вам понравится, потому что там будет история города и потом мы можем и современный город показывать. То есть очень интерактивно, очень интересный проект, он и для развития детей, и для взрослых очень интересен», — сообщил городской голова.

ремонт сквера в Харькове
Фото: СтройОбзор
ремонт сквера в Харькове
Фото: СтройОбзор

Терехов также подчеркнул, что в установке инсталляций и украшении города к праздникам помогает бизнес.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 15:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возле обновленной набережной и на «Стрелке» установили новые фонтаны, а на улице Университетская, 9, ремонтируют сквер, который «покажет историю города».".