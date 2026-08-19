Новые фонтаны и «креативный сквер»: что известно о новых проектах в Харькове

В Харькове возле обновленной набережной и на «Стрелке» установили новые фонтаны, а на улице Университетская, 9, ремонтируют сквер, который «покажет историю города». Подробности корреспондента МГ «Объектив» рассказал мэр Игорь Терехов.

«Что касается инфраструктурных проектов, это средства городского бюджета. Эти фонтаны не так дорого стоят, но они на балансе будут СКП «Харьковзеленстрой» и приобретаются за средства городского бюджета», — отметил Терехов.

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Он также рассказал о ремонте сквера в центре города, по улице Университетской, 9. Говорит: это будет очень креативный проект.

«Вам понравится, потому что там будет история города и потом мы можем и современный город показывать. То есть очень интерактивно, очень интересный проект, он и для развития детей, и для взрослых очень интересен», — сообщил городской голова.

Терехов также подчеркнул, что в установке инсталляций и украшении города к праздникам помогает бизнес.