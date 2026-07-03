Новини Харкова – головне 3 липня: як минула ніч

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07:01

Вночі була тривога через КАБи

За ніч та ранок у Харкові було дві повітряні тривоги. Одна тривала з 03:45 до 05:00. Другу дали вже вранці – о 06:00, вона актуальна станом на 07:00. Вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу КАБів

За інформацією моніторингових каналів, пуски були в напрямку Вовчанська.

Причина ранкової тривоги – загроза атаки російських ударних безпілотників.

При цьому монітори близько шостої ранку також повідомляли про “виходи з БНР”, тобто пуски ракет на території Бєлгородської області РФ. Пізніше поінформували: там працює ППО.

Станом на 07:00 повітряна тривога оголошена в Харкові та чотирьох районах області: Харківському, Куп’янському, Чугуївському та Богодухівському.