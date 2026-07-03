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Новости Харькова — главное 3 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:01   03.07.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 3 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Ночью была тревога из-за КАБов

За ночь и утро в Харькове было две воздушные тревоги. Одна продолжалась с 03:45 по 05:00. Вторую дали уже утром — в 06:00, она актуальна по состоянию на 07:00. Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе КАБов

По информации мониторинговых каналов, пуски были в направлении Волчанска.

Причина утренней тревоги — угроза атаки российских ударных беспилотников.

При этом мониторы около  шести утра также сообщали о «выходах из БНР», то есть пусках ракет на территории Белгородской области РФ. Позже проинформировали: там работает ПВО.

По состоянию на 07:00 воздушная тревога объявлена в Харькове и четырех районах области: Харьковском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском.

Читайте также: Первые минуты после удара КАБами по Харькову показала полиция (видео)

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 07:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".