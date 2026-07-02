Первые минуты после удара КАБами по Харькову показала полиция (видео)

На видео, опубликованном пресс-службой Патрульной полиции Харьковской области — предупреждение о приближении бомб к Харькову, момент одного из «прилетов» и первые минуты после него.

«Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. В результате попаданий повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. К сожалению, есть погибший и травмированные. Мы одними из первых прибыли на места попадания. Инспекторы помогали пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд экстренных служб и поддерживали публичный порядок», — подчеркнули в Патрульной полиции.

Напомним, семь КАБов прилетели по трем районам Харькова 1 июля. Погиб 15-летний парень, более 30 человек пострадали. Днем 2 июля в городе также были «прилеты». Дрон влетел в многоэтажку в Киевском районе, также попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажки.