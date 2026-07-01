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7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹

Происшествия 18:31   01.07.2026
Оксана Якушко
7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹

Россияне ударили по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах – Киевском, Основянском и Новобаварском, привел информацию Ситуационного центра Харькова мэр Игорь Терехов.

Известно уже о 32-х пострадавших. Погибший один – 15-летний парень.

Разрушены и повреждены частные жилые дома, дворовые сооружения, административные и другие здания, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. Выбиты окна в зданиях медицинского учреждения и пожарно-спасательного подразделения.

Произошли три очага пожаров: горели жилой дом, автомобили, складское здание и сухая трава на открытой территории.

Как писала ранее МГ «Объектив», россияне атаковали Харьков КАБами. Взрывы раздавались около 15.50. Затем громко в городе было в 16:00. Ситуационный центр в тот момент зафиксировал пять ударов по Харькову.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах – Киевском, Основянском и Новобаварском, привел информацию Ситуационного центра Харькова мэр Игорь Терехов.".