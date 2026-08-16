Бомба ударила по Изюму: есть разрушения (фото)

Изюмская РВА сообщила о последствиях ударов по району за минувшие сутки. Зафиксировали «прилеты» КАБов по Изюму и селу Пимоновка.

«В городе Изюм в результате вражеской атаки с применением корректируемой авиационной бомбы (КАБ) зафиксировано повреждение складского помещения одного из частных предприятий города, а также нескольких частных домов. К счастью, без пострадавших. Пожар, возникший на месте чрезвычайной ситуации, оперативно ликвидирован силами спасателей ГСЧС», — отметили в РВА.

Удар бомб в селе Пимоновка пришелся по открытой местности. Повреждены ближайшие частные дома. Информации о пострадавших нет.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки по Харьковской области ударили шестью КАБами.