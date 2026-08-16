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Бомба ударила по Изюму: есть разрушения (фото)

Происшествия 09:53   16.08.2026
Оксана Горун
Бомба ударила по Изюму: есть разрушения (фото) Фото: Изюмская РВА

Изюмская РВА сообщила о последствиях ударов по району за минувшие сутки. Зафиксировали «прилеты» КАБов по Изюму и селу Пимоновка.

«В городе Изюм в результате вражеской атаки с применением корректируемой авиационной бомбы (КАБ) зафиксировано повреждение складского помещения одного из частных предприятий города, а также нескольких частных домов. К счастью, без пострадавших. Пожар, возникший на месте чрезвычайной ситуации, оперативно ликвидирован силами спасателей ГСЧС», — отметили в РВА.

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Фото: Изюмская РВА

Удар бомб в селе Пимоновка пришелся по открытой местности. Повреждены ближайшие частные дома. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Изюмская РВА

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки по Харьковской области ударили шестью КАБами.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 09:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изюмская РВА сообщила о последствиях ударов по району за минувшие сутки. Зафиксировали «прилеты» КАБов по Изюму и селу Пимоновка".