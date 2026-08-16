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Бомба вдарила по Ізюму: є руйнування (фото)

Події 09:53   16.08.2026
Оксана Горун
Бомба вдарила по Ізюму: є руйнування (фото) Фото: Ізюмська РВА

Ізюмська РВА повідомила про наслідки ударів по району за минулу добу. Зафіксували “прильоти” КАБів по Ізюму та селу Пимонівка.

“У місті Ізюм Ізюмської міської територіальної громади в результаті ворожої атаки із застосуванням керованої авіаційної бомби (КАБ) зафіксовано пошкодження складського приміщення одного з приватних підприємств міста, а також кількох приватних будинків. На щастя, без постраждалих. Пожежу, що виникла на місці надзвичайної ситуації, оперативно ліквідовано силами рятувальників ДСНС”, – зазначили у РВА.

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Фото: Ізюмська РВА

Удар бомб у селі Пимонівка припав по відкритій місцевості. Пошкоджені найближчі приватні будинки. Інформації щодо постраждалих немає.

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Фото: Ізюмська РВА

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за минулу добу по Харківській області вдарили шістьма КАБами.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 09:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізюмська РВА повідомила про наслідки ударів по району за минулу добу. Зафіксували “прильоти” КАБів по Ізюму та селу Пимонівка".