Бомба вдарила по Ізюму: є руйнування (фото)

Ізюмська РВА повідомила про наслідки ударів по району за минулу добу. Зафіксували “прильоти” КАБів по Ізюму та селу Пимонівка.

“У місті Ізюм Ізюмської міської територіальної громади в результаті ворожої атаки із застосуванням керованої авіаційної бомби (КАБ) зафіксовано пошкодження складського приміщення одного з приватних підприємств міста, а також кількох приватних будинків. На щастя, без постраждалих. Пожежу, що виникла на місці надзвичайної ситуації, оперативно ліквідовано силами рятувальників ДСНС”, – зазначили у РВА.

Удар бомб у селі Пимонівка припав по відкритій місцевості. Пошкоджені найближчі приватні будинки. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за минулу добу по Харківській області вдарили шістьма КАБами.