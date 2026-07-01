Новый соцпроект Терехова: кто из харьковчан получит льготный интернет

Льготный доступ к сети интернет от провайдера «Triolan» получат около тысячи харьковских семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Это — новый соцпроект, инициатором которого выступил мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

Проект предусматривает подключение льготного тарифа по адресам, где технически доступна услуга провайдера. Все работы будут проводиться в удобное для семей время. Перечень семей, вошедших в проект, определяет департамент социальной политики. Детали о порядке подключения и перечне необходимых документов семьям сообщат дополнительно.

«Проект имеет практическое значение в условиях военного положения и дистанционного обучения, так как обеспечивает семьям равный доступ к образовательным платформам, онлайн-коммуникации, государственным и социальным услугам. Это также позволит семьям сократить расходы на связь и направить средства на другие нужды детей», — добавили в мэрии.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что накануне официального старта конференции «Ukraine Recovery Conference» в польском Гданьске договорился о предоставлении Харькову 47 миллионов евро. 15 миллионов — это кредит ЕБРР, который направят на экстренную поддержку ликвидности города. Еще 32 миллиона евро нужны для модернизации системы теплоснабжения (из них 15 миллионов — это тоже кредит ЕБРР, 17 миллионов — безвозвратный грант от Евросоюза).