Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет

Пільговий доступ до мережі інтернет від провайдера «Triolan» отримають близько тисячі родин з Харкова, що виховують дітей з інвалідністю.

Це новий соцпроєкт, ініціатором якого виступив мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

Проєкт передбачає підключення пільгового тарифу за адресами, де технічно доступна послуга провайдера. Всі роботи проводитимуться у зручний для сімей час. Перелік родин, залучених до проєкту, визначає департамент соціальної політики. Деталі щодо порядку підключення та переліку необхідних документів родинам повідомлять додатково.



“Проєкт має практичне значення в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, оскільки забезпечує сім’ям рівний доступ до освітніх платформ, онлайн-комунікації, державних та соціальних послуг. Це також дозволить родинам зменшити витрати на зв’язок і спрямувати кошти на інші потреби дітей”, – додали в мерії.

Раніше мер Ігор Терехов повідомив, що напередодні офіційного старту конференції “Ukraine Recovery Conference” у польському Гданську домовився про надання Харкову 47 мільйонів євро. 15 мільйонів – це кредит ЄБРР, який спрямують на екстрену підтримку ліквідності міста. Ще 32 мільйони євро потрібні для модернізації системи теплопостачання (з них 15 мільйонів – це теж кредит ЄБРР, а 17 мільйонів – безповоротний грант від Євросоюзу).