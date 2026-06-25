Кредити від ЄБРР та безповоротний грант: Терехов — про 47 млн євро для Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, на що підуть 47 мільйонів євро, про надання яких місту він домовився напередодні офіційного старту конференції «Ukraine Recovery Conference» у польському Гданську.

“Харків отримав саме результат — 47 мільйонів євро для стійкості міста, — пише Терехов. — 15 мільйонів євро кредиту ЄБРР — на екстрену підтримку ліквідності Харкова. Ще 32 мільйони євро — на модернізацію системи теплопостачання, з них 15 мільйонів євро кредиту ЄБРР та 17 мільйонів євро безповоротного гранту від Європейського Союзу. Для Харкова перед опалювальним сезоном, як ви розумієте, це один із ключових напрямів роботи”.

Також мер поінформував про оновлений меморандум із ЮНІСЕФ.



“Співпраця охоплює безпечну освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, захист дітей, підтримку підлітків і молоді та, знову ж таки, критичної інфраструктури”, – додав міський голова.

Нагадаємо, 24 червня в етері нацмарафону Терехов повідомив, що знаходиться на масштабній конференції з відновлення України в польському Гданську, і, згідно з уже підписаною угодою, Харків отримає 47 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких 17 мільйонів — це безповоротний грант на підготовку до опалювального сезону.