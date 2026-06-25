Більшість атак РФ було на півночі Харківщини — зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував у Харківській області 13 атак військових РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 11 разів атакував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1270 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, два наземних робототехнічних комплекси, 1994 безпілотні літальні апарати, 450 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки.