Большинство атак РФ было на севере Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал в Харьковской области 13 атак военных РФ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодезное.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в направлении Новоосиново и в районе Западного.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1270 человек. Также обезврежен один танк, две боевые бронированные машины, 67 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, два наземных робототехнических комплекса, 1994 беспилотных летательных аппарата, 450 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники.