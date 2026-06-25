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Бои под Казачьей Лопанью и Купянском: в ISW рассказали о секретных миссиях РФ

Фронт 07:34   25.06.2026
Елена Нагорная
Бои под Казачьей Лопанью и Купянском: в ISW рассказали о секретных миссиях РФ

Российские войска недавно провели миссии по инфильтрации — то есть тайного проникновения малых групп пехоты в обход украинских позиций на севере Харьковской области и на Купянском направлении, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям вблизи Казачьей Лопани после попытки такой инфильтрации. Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Старицы и на севере Казачьей Лопани, но ISW не дает оценку этому заявлению.

Кроме того, аналогичную миссию оккупанты провели на Купянском направлении: кадры от 23 июня зафиксировали удары ВСУ по позициям россиян в южной Глушковке после попытки скрытого проникновения.

Параллельно украинские войска продолжают кампанию атак на объекты РФ. На видео за 22 июня зафиксирован удар по российскому гибридному мостовому транспортному средству (КРАЗ-2555), которое пыталось переправиться через реку Волчья на севере Волчанска. А 24 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по командному пункту российского беспилотника вблизи Журавлевки Белгородской области (в двух километрах от границы).

«Российские войска продолжают кампанию против украинской логистики в Харьковской области. 24 июня Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой якобы зафиксирован удар беспилотником «Герань» по украинской железнодорожной инфраструктуре на Харьковщине», — также добавили в ISW.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска недавно провели миссии по инфильтрации — то есть тайного проникновения малых групп пехоты на севере Харьковской области и на Купянском направлении.".