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Бої біля Козачої Лопані та Куп’янська: в ISW розповіли про приховані місії РФ

Фронт 07:34   25.06.2026
Олена Нагорна
Бої біля Козачої Лопані та Куп’янська: в ISW розповіли про приховані місії РФ

Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації — тобто таємного проникнення малих груп піхоти в обхід українських позицій на півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби такої інфільтрації. Російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Стариці та на півночі Козачої Лопані, але ISW не дає оцінки цій заяві.

Крім того, аналогічну місію окупанти провели на Куп’янському напрямку: кадри від 23 червня зафіксували удари ЗСУ по позиціях росіян у південній Глушківці після спроби прихованого проникнення.

Паралельно українські війська продовжують кампанію атак на об’єкти РФ. На відео за 22 червня зафіксовано удар по російському гібридному мостовому транспортному засобу (КРАЗ-2555), який намагався переправитися через річку Вовча на півночі Вовчанська. А 24 червня Генеральний штаб України повідомив про удар по командному пункту російського безпілотника поблизу Журавлівки Бєлгородської області (за два кілометри від кордону).

“Російські війська продовжують кампанію проти української логістики в Харківській області. 24 червня Міністерство оборони РФ опублікувало відеозапис, на якому нібито зафіксовано удар безпілотником «Герань» по українській залізничній інфраструктурі на Харківщині”, – також додали в ISW.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 07:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації — тобто таємного проникнення малих груп піхоти на півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку.".