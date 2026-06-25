Новини Харкова — головне за 25 червня: гроші місту, буде негода, вдарив дрон

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

13:37

«Приліт» ворожого БпЛА зафіксували у Немишлянському районі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 13:30. Наслідки удару наразі уточнюють.

Зазначимо, що близько 13:20 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

12:11

Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень

Станом на 25 червня в Харківській області актуальні 2434 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

11:31

Ринки Харкова заполонили сезонні ягоди – у мерії проаналізували ціни

За інформацією департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, черешня зараз коштує в середньому 120-180 грн/кг, смородина — 220-270 грн/кг, порічка та аґрус — 130-200 грн/кг, малина — 150-250 грн/кг.

За кілограм шовковиці просять 130-170 грн, абрикоси коштують 130-160 грн/кг, вишня — 120-170 грн/кг, а найдорожчою залишається чорниця — 300-350 грн/кг.

Водночас із травня на 45% подешевшала полуниця, вартість якої наразі складає 100-150 грн/кг.

У мерії зазначили, що високі ціни на деякі ягоди пояснюються коротким сезоном і напряму залежать від врожаю та погодних умов. Разом з тим порівняно з червнем минулого року ціни на ягоди в місті знизилися в середньому на 15-25%.

09:16

Доба на Харківщині — ракетний удар по фермі на Чугуївщині та постраждалі в Богодухові

Військові РФ завдали ударів по 20 населених пунктах, загалом постраждали 11 людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Росіяни застосували дві ракети, РСЗВ, чотири “герані”, “ланцет”, дев’ять “молний», п’ять FPV-дронів та ще 28 БпЛА, тип яких встановлюють.

▪️У Богодухівському районі: пошкоджено електромережі (с. Максимівка), інтернатний заклад (с. Малижине), два приватні будинки (с. Писарівка), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка, де постраждали чоловіки 32 і 54 років), автомобіль (с. Павлівка), багатоквартирний будинок, гаражі та три автомобілі (у м. Богодухів, де зазнали гострої реакції на стрес п’ять жінок);

▪️У Куп’янському районі: пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), будівлю комунального підприємства (сел. Шевченкове), будинок, електромережі (с. Мирне);

▪️В Ізюмському районі: пошкоджено нежитлову будівлю (м. Барвінкове), електромережі (у с. Іскра, де поранень дістали чоловіки 39 і 54 років);

▪️У Харківському районі: пошкоджено приватний будинок (сел. Прудянка). Також на відрізку між с. Сухини та с. Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік;

▪️У Чугуївському районі: пошкоджено два комбайни, будівлі фермерського господарства (у с. Нова Гнилиця, там 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес).

«У селі Нова Гнилиця Чугуївського району внаслідок ракетного удару загорівся комбайн, конструктивні елементи двох будівель та трава. Загальна площа пожежі склала понад 500 кв. м», – також поінформували у ДСНС.

За даними облпрокуратури, житловий сектор у Богодухові, де постраждали п’ять жінок, близько 00:40 25 червня атакувала “герань”. Пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також виникла пожежа в гаражі та трьох автомобілях на площі 35 кв. м.

08:34

Минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині 13 атак військових РФ

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 11 разів атакував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

08:20

Терехов уточнив, на що підуть 47 млн євро, про надання яких місту він домовився напередодні конференції з відновлення України у Гданську

“Харків отримав саме результат — 47 млн євро для стійкості міста, — пише Терехов. — 15 млн євро кредиту ЄБРР — на екстрену підтримку ліквідності Харкова. Ще 32 млн євро — на модернізацію системи теплопостачання, з них 15 млн євро кредиту ЄБРР та 17 млн євро безповоротного гранту від Європейського Союзу. Для Харкова перед опалювальним сезоном, як ви розумієте, це один із ключових напрямів роботи”.

Також мер поінформував про оновлений меморандум із ЮНІСЕФ.

“Співпраця охоплює безпечну освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, захист дітей, підтримку підлітків і молоді та, знову ж таки, критичної інфраструктури”, – додав міський голова.

08:00

Штормове попередження оголосили в Харкові та області

Негода розпочнеться в найближчу годину й утримається до кінця доби 25 червня. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей попереджає, що у Харкові очікується гроза. По області також прогнозують грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквальний вітер зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

07:04

Ніч у Харкові була тривожною, але про “прильоти” не повідомляли

Протягом ночі, що минула, повітряну тривогу у Харкові оголошували двічі. О 00:53 причиною була загроза БпЛА невизначеного типу, вона тривала до 02:03.

О 04:42 сирени у місті знов завили через загрозу керованих авіабомб. Відбій оголосили у 05:54.

О 03:24 Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБи курсом на регіон зі сходу. О 05:11 – про БпЛА на Харківщині на/повз Слатине в південному напрямку, а за хвилину — про КАБи. Вже о 06:21 була інформація про БпЛА на/повз Прудянку в південному напрямку.

Ані мер Харкова Ігор Терехов, ані начальник ХОВА Олег Синєгубов про “прильоти” в місті чи області не повідомляли.