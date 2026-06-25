Новости Харькова — главное 25 июня: деньги городу, непогода, ударил дрон

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:37

«Прилет» вражеского БпЛА зафиксировали в Немышлянском районе

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 13.30. Последствия удара уточняются.

Отметим, что около 13:20 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

12:11

Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен

По состоянию на 25 июня в Харьковской области актуальны 2434 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

11:31

Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды — в мэрии проанализировали цены

По информации департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета, черешня сейчас стоит в среднем 120–180 грн/кг, черная смородина — 220–270 грн/кг, красная смородина и крыжовник — 130–200 грн/кг, малина — 150–250 грн/кг.

За килограмм шелковицы просят 130–170 грн, абрикосы стоят 130–160 грн/кг, вишня — 120–170 грн/кг, а самой дорогой остается черника — 300–350 грн/кг.

В то же время с мая на 45% подешевела клубника, стоимость которой сейчас составляет 100–150 грн/кг.

В мэрии отметили, что высокие цены на некоторые ягоды объясняются коротким сезоном и напрямую зависят от урожая и погодных условий. Вместе с тем по сравнению с июнем прошлого года цены на ягоды в городе снизились в среднем на 15–25%.

09:16

Сутки на Харьковщине — ракетный удар по ферме в Чугуевском районе и пострадавшие в Богодухове

Военные РФ нанесли удары по 20 населенным пунктам, в общей сложности пострадали 11 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Россияне применили две ракеты, РСЗО, четыре «Герани», «Ланцет», девять «Молний», пять FPV-дронов и еще 28 БпЛА, тип которых устанавливается.

▪️ В Богодуховском районе: повреждены электросети (с. Максимовка), интернатное учреждение (с. Малыжино), два частных дома (с. Писаревка), железнодорожная инфраструктура (с. Губаревка, где пострадали мужчины 32 и 54 лет), автомобиль (с. Павловка), многоквартирный дом, гаражи и три автомобиля (в г. Богодухов, где острую реакцию на стресс получили пять женщин);

▪️ В Купянском районе: повреждены элеватор (пос. Приколотное), здание коммунального предприятия (пос. Шевченково), дом, электросети (с. Мирное);

▪️ В Изюмском районе: повреждено нежилое здание (г. Барвенково), электросети (в с. Искра, где ранения получили мужчины 39 и 54 лет);

▪️ В Харьковском районе: поврежден частный дом (пос. Прудянка). Также на отрезке между с. Сухины и с. Скосогоровка пострадал 61-летний мужчина;

▪️ В Чугуевском районе: повреждены два комбайна, здания фермерского хозяйства (в с. Новая Гнилица, там 40-летняя женщина получила острую реакцию на стресс).

«В селе Новая Гнилица Чугуевского района в результате ракетного удара загорелся комбайн, конструктивные элементы двух зданий и трава. Общая площадь пожара составила более 500 кв. м», – также проинформировали в ГСЧС.

По данным облпрокуратуры, жилой сектор в Богодухове, где пострадали пять женщин, около 00:40 25 июня атаковала «Герань». Повреждены фасад дома и линия электросети. Также возник пожар в гараже и трех автомобилях на площади 35 кв. м.

08:34

За прошедшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал в Харьковской области 13 атак военных РФ

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодезное.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в направлении Новоосиново и в районе Западного.

08:20

Терехов уточнил, на что пойдут 47 млн евро, о предоставлении которых городу он договорился накануне конференции по восстановлению Украины в Гданьске

«Харьков получил именно результат — 47 млн евро для устойчивости города, — пишет Терехов. — 15 млн евро кредита ЕБРР — на экстренную поддержку ликвидности Харькова. Еще 32 млн евро — на модернизацию системы теплоснабжения, из них 15 млн евро кредита ЕБРР и 17 млн евро безвозвратного гранта от Европейского Союза. Для Харькова перед отопительным сезоном, как вы понимаете, это одно из ключевых направлений работы».

Также мэр проинформировал об обновленном меморандуме с ЮНИСЕФ.

«Сотрудничество охватывает безопасное образование, здравоохранение, социальную политику, защиту детей, поддержку подростков и молодежи и, опять же, критической инфраструктуры», – добавил городской голова.

08:00

Штормовое предупреждение объявили в Харькове и области

Непогода начнется в ближайший час и сохранится до конца суток 25 июня.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей предупреждает, что в Харькове ожидается гроза. По области также прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах возможен град и шквальный ветер со скоростью 15–20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).

07:04

Ночь в Харькове была тревожной, но о «прилетах» не сообщали

В течение минувшей ночи воздушную тревогу в Харькове объявляли дважды. В 00:53 причиной была угроза БпЛА неустановленного типа, она продолжалась до 02:03.

В 04:42 сирены в городе снова завыли из-за угрозы управляемых авиабомб. Отбой объявили в 05:54.

В 03:24 Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБах курсом на регион с востока. В 05:11 — о БпЛА на Харьковщине на/через Слатино в южном направлении, а через минуту — о КАБах. Уже в 06:21 была информация о БпЛА на/через Прудянку в южном направлении.

Ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» в городе или области не сообщали.