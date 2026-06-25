Live

По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено)

Происшествия 14:10   25.06.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

«Прилет» вражеского БпЛА зафиксировали в Немышлянском районе.

Дополнено в 14:10. В Немышлянском районе враг попал дроном по территории частного дома, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пока обращений к медикам не поступало», — пишет Синегубов.

13:34. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 13:30. Последствия удара сейчас уточняют.

Отметим, что около 13:20 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для атак на область военные РФ применили две ракеты, одну РСЗО, четыре БпЛА типа «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», девять БпЛА «Молния», пять FPV-дронов и еще 28 беспилотников, тип которых устанавливают. В результате атак повреждения есть в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены
Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены
25.06.2026, 11:22
Грозы, шквалы, град: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области
Грозы, шквалы, град: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области
25.06.2026, 07:50
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по ферме и пострадавшие в Богодухове
Сутки на Харьковщине: ракетный удар по ферме и пострадавшие в Богодухове
25.06.2026, 08:58
Новости Харькова — главное 25 июня: деньги городу, непогода, ударил дрон
Новости Харькова — главное 25 июня: деньги городу, непогода, ударил дрон
25.06.2026, 13:37
Терехов в Польше договорился о выделении 47 млн евро Харькову: на что потратят
Терехов в Польше договорился о выделении 47 млн евро Харькову: на что потратят
24.06.2026, 19:44
Какими будут дома в Харькове после восстановления: показали новые визуализации
Какими будут дома в Харькове после восстановления: показали новые визуализации
25.06.2026, 14:26

Новости по теме:

25.06.2026
Какими будут дома в Харькове после восстановления: показали новые визуализации
25.06.2026
Выступит оркестр и солистка филармонии: харьковчан зовут на концерт в метро
25.06.2026
Переплаты на питании детей с редкой болезнью обнаружили в Харькове: детали
25.06.2026
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен
25.06.2026
На ремонте дорог Харькова разбазарили млн грн — подозрение чиновнице мэрии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 14:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» вражеского БпЛА зафиксировали в Немышлянском районе.".