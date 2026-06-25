По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено)
«Прилет» вражеского БпЛА зафиксировали в Немышлянском районе.
Дополнено в 14:10. В Немышлянском районе враг попал дроном по территории частного дома, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пока обращений к медикам не поступало», — пишет Синегубов.
13:34. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 13:30. Последствия удара сейчас уточняют.
Отметим, что около 13:20 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для атак на область военные РФ применили две ракеты, одну РСЗО, четыре БпЛА типа «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», девять БпЛА «Молния», пять FPV-дронов и еще 28 беспилотников, тип которых устанавливают. В результате атак повреждения есть в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.