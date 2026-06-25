Сутки на Харьковщине: ракетный удар по ферме и пострадавшие в Богодухове

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Для атак на область военные РФ применили две ракеты, РСЗО, четыре БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», девять БпЛА «Молния», пять FPV-дронов и еще 28 беспилотников, тип которых устанавливают.

Повреждены и разрушены такие объекты гражданской инфраструктуры:

В Богодуховском районе: повреждены электросети (с. Максимовка), интернатное учреждение (с. Малыжино), два частных дома (с. Писаревка), железнодорожная инфраструктура (с. Губаревка, где пострадали мужчины 32 и 54 лет), автомобиль (с. Павловка), многоквартирный дом, гаражи и три автомобиля (в г. Богодухов, где острую реакцию на стресс получили пять женщин);

В Купянском районе: повреждены элеватор (пос. Приколотное), здание коммунального предприятия (пос. Шевченково), дом, электросети (с. Мирное);

В Изюмском районе: повреждено нежилое здание (г. Барвенково), электросети (в с. Искра, где ранения получили мужчины 39 и 54 лет);

В Харьковском районе: поврежден частный дом (пос. Прудянка). Также на отрезке между с. Сухины и с. Скосогоровка пострадал 61-летний мужчина;

В Чугуевском районе: повреждены два комбайна, здания фермерского хозяйства (в с. Новая Гнилица, там 40-летняя женщина получила острую реакцию на стресс).

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Богодуховском районе были пожары и повреждения объектов гражданской инфраструктуры, где в общей сложности пострадали восемь человек.

«В селе Новая Гнилица Чугуевского району в результате ракетного удара загорелся комбайн, конструктивные элементы двух зданий и трава. Общая площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Пострадавших нет», — также отметили в ГСЧС.

По информации областной прокуратуры, жилой сектор в Богодухове, где пострадали пять женщин, около 00:40 25 июня атаковала «Герань». Повреждены фасад дома и линия электросети. Также возник пожар в гараже и трех автомобилях на площади 35 квадратных метров.