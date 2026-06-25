Доба на Харківщині: ракетний удар по фермі та постраждалі в Богодухові

На фото наслідки “прильоту” в Богодухові

Минулої доби російські війська завдали ударів по 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Для атак на область військові РФ застосували дві ракети, одну РСЗВ, чотири БпЛА типу «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», дев’ять БпЛА «Молния», п’ять FPV-дронів та ще 28 безпілотників, тип яких встановлюють.

Пошкоджено та зруйновано такі об’єкти цивільної інфраструктури:

У Богодухівському районі: пошкоджено електромережі (с. Максимівка), інтернатний заклад (с. Малижине), два приватні будинки (с. Писарівка), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка, де постраждали чоловіки 32 і 54 років), автомобіль (с. Павлівка), багатоквартирний будинок, гаражі та три автомобілі (у м. Богодухів, де зазнали гострої реакції на стрес п’ять жінок); У Куп’янському районі: пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), будівлю комунального підприємства (сел. Шевченкове), будинок, електромережі (с. Мирне); В Ізюмському районі: пошкоджено нежитлову будівлю (м. Барвінкове), електромережі (у с. Іскра, де поранень дістали чоловіки 39 і 54 років); У Харківському районі: пошкоджено приватний будинок (сел. Прудянка). Також на відрізку між с. Сухини та с. Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік; У Чугуївському районі: пошкоджено два комбайни, будівлі фермерського господарства (у с. Нова Гнилиця, там 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес).



За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у Богодухівському районі були пожежі та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, де загалом постраждали вісім осіб.

«У селі Нова Гнилиця Чугуївського району внаслідок ракетного удару загорівся комбайн, конструктивні елементи двох будівель та трава. Загальна площа пожежі склала понад 500 кв. м. Постраждалих немає», – також зазначили у ДСНС.

За інформацією обласної прокуратури, житловий сектор у Богодухові, де постраждали п’ять жінок, близько 00:40 25 червня атакувала “герань”. Пошкоджено фасад будинку та лінію електромережі. Також виникла пожежа в гаражі та трьох автомобілях на площі 35 кв. м.