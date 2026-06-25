По Харкову вдарив ворожий дрон: де зафіксували влучання (доповнено)

«Приліт» ворожого БпЛА зафіксували у Немишлянському районі.

Доповнено о 14:10. У Немишлянському районі ворог поцілив дроном по території приватного будинку, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Наразі звернень до медиків не надходило”, – пише Синєгубов.

13:34. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 13:30. Наслідки удару наразі уточнюють.

Зазначимо, що близько 13:20 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ударів по 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для атак на область військові РФ застосували дві ракети, одну РСЗВ, чотири БпЛА типу «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», дев’ять БпЛА «Молния», п’ять FPV-дронів та ще 28 безпілотників, тип яких встановлюють. Внаслідок атак пошкодження є у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.