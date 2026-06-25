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Заработали 3 млн на фиктивных работниках: схема в трамвайном депо в Харькове

Общество 15:06   25.06.2026
Виктория Яковенко
Заработали 3 млн на фиктивных работниках: схема в трамвайном депо в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, а их зарплату делили между собой – подозрения получили пять чиновников харьковского трамвайного депо, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, такой бизнес организовали директор одного из коммунальных трамвайных депо, его заместитель и еще трое чиновников предприятия. Схема действовала годами – с августа 2022 по май 2026-го.

«За этот период чиновники трудоустроили по меньшей мере четырех «новичков». Оформили их на должности инженера-электроника, мастера цеха, токаря и фрезеровщика, что позволило мужчинам получить бронирование и отсрочку от мобилизации. На самом же деле «работники» не выполняли никаких трудовых обязанностей, не появлялись на рабочих местах, а некоторые из них даже не имели необходимого образования и разряда», — установили правоохранители.

Видео: Харьковская областная прокуратура

При этом, говорят в прокуратуре, фигуранты регулярно вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных сотрудниками часах. На основании этих документов мужчинам начисляли заработную плату, которую чиновники забирали и делили в определенных долях.

В результате бюджет города потерял более 3,3 млн грн, выяснили правоохранители.

схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

Фигурантам сообщили о подозрении по 4, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемых к совершению других аналогичных эпизодов.

схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура
схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, действующего депутата Харьковского городского совета подозревают в организации схемы для уклонистов. СБУ разоблачила схему в одном из коммунальных предприятий города, принадлежащем к объектам критической инфраструктуры. Чиновники предприятия фиктивно устраивали на работу военнообязанных мужчин. Те получали бронь, а сотрудники КП забирали себе зарплату, которую начисляли на эти «мертвые души». Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что суд отправил в СИЗО бывшего заместителя директора по эксплуатации КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Александра Шепитько.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 15:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, а их зарплату делили между собой – подозрения получили пять чиновников харьковского трамвайного депо".