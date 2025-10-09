«Бронь» в КП для уклонистов: в Харькове подозревают депутата горсовета
СБУ разоблачила в Харькове очередную схему для уклонистов. Правоохранители полагают, что она действовала в одном из КП города.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, чиновник одного из коммунальных предприятий организовали фиктивное трудоустройство военнообязанных мужчин. Отмечается, что это КП относится к объектам критической инфраструктуры.
Таким образом, уклонистам незаконно оформляли «бронь», однако на самом деле эти мужчины не работали на предприятии и не выполняли никаких обязанностей, подчеркнули в СБУ.
«Организатором схемы оказался 46-летний харьковчанин – экс-директор коммунального предприятия и депутат Харьковского городского совета. К противоправной деятельности он привлек своего заместителя по эксплуатации предприятия. Впоследствии фигуранты начали забирать себе заработную плату, которую фиктивно начисляли оформленным «работникам». По предварительным данным, по каждому такому «бронированному» они получали сотни тысяч гривен», — установили правоохранители.
Во время обысков дома у одного из фигурантов изъяли черновые записи и другие доказательства.
«Кроме того, СБУ установила причастность к преступлению еще одного работника этого же коммунального предприятия – начальника отдела. Он также обеспечивал фиктивное оформление на работу лиц, получавших статус забронированных, — добавили правоохранители.
Фигурантам сообщили о подзоре по нескольким статьям УКУ:
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (пособничество в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 5 ст. 191 (расход имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершении в особо крупных размерах).
Сейчас двум подозреваемым уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Место нахождения третьего фигуранта устанавливают.
Вероятным организаторам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а пособнику – 8 лет.
