Давали бронь, а зарплату забирали себе: как действовала схема в КП в Харькове

Правоохранители установили, что в харьковском КП фиктивно трудоустраивали мужчин на работу, предоставляли им бронирование, а зарплату присваивали себе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, руководящую роль играла директор предприятия. К схеме она привлекла своего заместителя и четырех начальников структурных подразделений. Сделка действовала с июля 2022-го по ноябрь 2025 года.

«Должностные лица действовали по четко определенному плану: подыскивали желающих, оформляли их на различные производственно-технические должности, после чего получали от «работников» доступ к банковским картам, на которые начислялась заработная плата. В то же время мужчинам предоставляли отсрочку от мобилизации», — рассказали правоохранители.

Чиновники вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения относительно отработанных «сотрудниками» часов, а директор согласовывала эти документы, добавили в прокуратуре.

При этом фактически «работники» даже не появлялись на рабочих местах. Несмотря на это, им ежемесячно начисляли заработную плату, которую потом присваивали фигуранты, уточнили правоохранители.

Установлено, что за весь период должностные лица завладели почти 1,8 млн. гривен средств городского бюджета, которые распределяли между собой. А фиктивно успели устроить шестерых мужчин.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается — правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам.