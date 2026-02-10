Надавали бронь, а зарплату забирали собі: як діяла схема у КП в Харкові

Правоохоронці встановили, що в харківському КП фіктивно працевлаштовували чоловіків на роботу, надавали їм бронювання, а зарплату привласнювали собі.

За даними Харківської обласної прокуратури, керівну роль відігравала директорка підприємства. До схеми вона залучила свого заступника та чотирьох начальників структурних підрозділів. Оборудка діяла з липня 2022-го до листопада 2025 року.

«Посадовці діяли за чітко визначеним планом: підшукували охочих, оформлювали їх на різноманітні виробничо-технічні посади, після чого отримували від «працівників» доступ до банківських карток, на які нараховувалася заробітна плата. Натомість чоловікам надавали відстрочку від мобілізації», – розповіли правоохоронці.

Посадовці вносили до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості щодо відпрацьованих «співробітниками» годин, а директорка погоджувала ці документи, додали в прокуратурі.

При цьому, фактично «працівники» навіть не з’являлися на робочих місцях. Попри це їм щомісячно нараховували заробітну плату, яку потім привласнювали фігуранти, уточнили правоохоронці.

Встановлено, що за весь період посадовці заволоділи майже 1,8 млн гривень коштів міського бюджету, які розподіляли між собою. А фіктивно встигли влаштувати шістьох чоловіків.

Слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Наразі слідство триває – правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваних до інших аналогічних епізодів.