«Крота» викрили у підрозділі ЗСУ на Харківщині – СБУ показала листування
Правоохоронці затримали ймовірного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у лавах ЗСУ. За даними СБУ, мова йде про 30-річного мобілізованого до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.
Слідство встановило, що фігурант «зливав» росіянам місця дислокації свого та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів. Правоохоронці викрили чоловіка на початковому етапі його розвідактивності.
«Фігурант потрапив у поле зору гру рф, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони», – зазначили в СБУ.
Правоохоронці з’ясували, що найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також окупанти намагалися дізнатися локації ППО.
«Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру гру рф», – додали в СБУ.
Після одного з таких сеансів зв’язку чоловік самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб «залягти на дно» в помешканні близької знайомої на Житомирщині, уточнили правоохоронці.
Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон із доказами, дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.
Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями ККУ: держзрада та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
10 Лютого 2026 в 14:40