«Крота» разоблачили в подразделении ВСУ на Харьковщине – СБУ (переписка)

Общество 14:40   10.02.2026
Виктория Яковенко
«Крота» разоблачили в подразделении ВСУ на Харьковщине – СБУ (переписка) Фото: СБУ

Правоохранители задержали предполагаемого агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в рядах ВСУ. По данным СБУ, речь идет о 30-летнем мобилизованном в одну из бригад украинских войск, воюющей на Харьковском направлении.

Следствие установило, что фигурант «сливал» россиянам места дислокации своего и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов. Правоохранители разоблачили мужчину на начальном этапе его разведактивности.

«Фигурант попал в поле зрения РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где отмечал на гугл-картах геолокации Сил обороны», — отметили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также оккупанты пытались узнать локации ПВО.

«Возвращаясь после разведвылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра игры», — добавили в СБУ.

крота разоблачили на Харьковщине
Фото: СБУ
крота разоблачили на Харьковщине
Фото: СБУ
крота разоблачили на Харьковщине
Фото: СБУ
крота разоблачили на Харьковщине
Фото: СБУ

После одного из таких сеансов связи мужчина самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы «залечь на дно» в доме близкой знакомой на Житомирщине, уточнили правоохранители.

Во время обысков у мужчины изъяли смартфон с доказательствами, две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: госизмена и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Если вину докажут, илму грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: Виктория Яковенко
