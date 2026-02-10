Live

Могла готовить теракты: харьковчанке грозит пожизненное

Происшествия 11:21   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В январе прошлого года в Telegram харьковчанка начала общаться с представителями ФСБ и согласилась работать на РФ, установили в Харьковской облпрокуратуре. 

Женщина по указанию врага приобрела необходимые комплектующие и изготавливала взрывчатки. Так она планировала устраивать террористические акты, пишут правоохранители.

«В дальнейшем одну из взрывчаток обвиняемая спрятала в определенном «кураторами» месте. Оттуда устройство забрала другая агент и заложила его возле дома ветерана Вооруженных Сил Украины. В результате взрыва потерпевший получил ранения и был госпитализирован. Злоумышленницу задержали правоохранители, судебное разбирательство по ней продолжается. Еще одно самодельное взрывное устройство харьковчанка заложила вблизи своего дома, а другое замаскировала под огнетушитель и хранила по месту жительства. Впрочем, правоохранители своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатки», – сообщили в прокуратуре.

Помимо это, вероятная предательница систематичеки травила украинского защитника. В прокуратуре установили, что женщина изготавливала и передавала воину препараты. Узнав это, правоохранители обыскали его жилье, а потерпевшего госпитализировали. Однако, несмотря на все действия медиков, через несколько дней военный умер.

Харьковчанку задержали и вручили подозрение, с мерта 2025 года она находится в СИЗО. Теперь ее будут судить сразу за несколькими статьями. Максимальное наказание, которое ей грозит, – пожизненное заключение.

