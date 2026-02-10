Могла готувати теракти: харків’янці загрожує довічне

У січні минулого року в телеграм харків’янка почала спілкуватися з представниками ФСБ та погодилася працювати на РФ, встановили в Харківській облпрокуратурі.

Жінка за вказівкою ворога придбала необхідні комплектуючі та виготовляла вибухівки. Так вона планувала влаштовувати терористичні акти, пишуть правоохоронці.

“У подальшому одну з вибухівок обвинувачена сховала у визначеному «кураторами» місці. Звідти пристрій забрала інша агентка та заклала його біля будинку ветерана Збройних Сил України. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення та був ушпиталений. Зловмисницю затримали правоохоронці, судовий розгляд щодо неї триває. Ще один саморобний вибуховий пристрій харків’янка заклала поблизу свого будинку, а інший — замаскувала під вогнегасник і зберігала за місцем проживання. Втім, правоохоронці своєчасно виявили та знешкодили вибухівки”, – зазначили у прокуратурі.

Крім цього, ймовірна зрадниця систематично труїла українського захисника. У прокуратурі встановили, що жінка виготовляла та передавала воїну препарати. Дізнавшись про це, правоохоронці обшукали його житло, а самого потерпілого госпіталізували. Однак, попри всі дії медиків, за кілька днів військовий помер у лікарні.

Харків’янку затримали та вручили підозру, з мерта 2025 року вона перебуває у СІЗО. Тепер її судитимуть одразу за кількома статтями. Максимальне покарання, що їй загрожує, – довічне ув’язнення.