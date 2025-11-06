Готував підрив залізничних колій на Харківщині – кого підозрює СБУ

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула передає, що силовики затримали чоловіка, який міг планувати підрив одного із залізничних маршрутів СОУ на Харківщині.

Можливий агент РФ – 54-річний механік із Харкова. За даними слідства, він привернув увагу російських спецслужб, коли публікував у ТГ-каналах проросійські коментарі.

“За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон”, – встановили у СБУ.

Проте силовики встигли завадити задуманому та впіймали чоловіка ще під час підготовки до чергової диверсії.

“Під час розслідування встановлено, що після вербування рашисти дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та вісім кілограмів пластиду. Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти задіяли дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі”, – повідомили силовики.

Під час обшуків, наголосили в СБУ, у чоловіка знайшли смартфон, у якому є докази роботи на РФ. Імовірному зраднику вже вручили підозри одразу за кількома статтями. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.