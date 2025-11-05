Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі

Двох мешканців Харківщини судитимуть за роботу на ворога, пишуть у Харківській обласній прокуратурі. Ще одній ймовірній зрадниці вручили підозру.

“За даними слідства, тодішній посадовець Ізюмського РВ Управління поліції охорони в Харківській області у період тимчасової окупації району збройними силами рф добровільно обійняв посаду «начальника пункта № 2 (с дислокацией в пгт Боровая)» у незаконно створеному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области”, – передають у прокуратурі.

Разом із окупантами чоловік затримував місцевих жителів, які виявляли проукраїнську позицію, відводив у підвал та бив. Крім цього, за версією слідства, він проводив допити, намагаючись дізнатися подробиці про мешканців, які служать у лавах ЗСУ. За це можливий зрадник отримував від окупантів заробітну плату в рублях. Тепер його оголосили у розшук і заочно судитимуть у Шевченківському райсуді Харкова.

“Крім того, у захопленому окупантами м. Вовчанськ старший інспектор-черговий чергової частини ІТТ №3 ГУНП в Харківській області також погодився на співпрацю з ворогом. Разом із російськими військовими він патрулював місто, «ніс службу» на блокпосту, одягнутим у військову форму рф”, – встановили правоохоронці.

Чоловіка також оголосили у розшук – відомо, що він переховується в Росії.

У прокуратурі повідомили, що підозру вручили і мешканці Вовчанська. Жінка, за даними правоохоронців, добровільно почала співпрацювати із росіянами під час окупації міста.

“Вона добровільно обійняла посаду «заместителя начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Колаборантка впроваджувала «русский мир» у навчальних закладах: контролювала завезення російських підручників для початкових і середніх класів, а також переконувала педагогів переходити на освітні програми держави-агресора”, – повідомили у прокуратурі.

Також підозрювана змушувала проводити уроки російською та за стандартами РФ, зазначили у відомстві.