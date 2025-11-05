Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі

Події 10:44   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі

Двох мешканців Харківщини судитимуть за роботу на ворога, пишуть у Харківській обласній прокуратурі. Ще одній ймовірній зрадниці вручили підозру. 

“За даними слідства, тодішній посадовець Ізюмського РВ Управління поліції охорони в Харківській області у період тимчасової окупації району збройними силами рф добровільно обійняв посаду «начальника пункта № 2 (с дислокацией в пгт Боровая)» у незаконно створеному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области”, – передають у прокуратурі.

Разом із окупантами чоловік затримував місцевих жителів, які виявляли проукраїнську позицію, відводив у підвал та бив. Крім цього, за версією слідства, він проводив допити, намагаючись дізнатися подробиці про мешканців, які служать у лавах ЗСУ. За це можливий зрадник отримував від окупантів заробітну плату в рублях. Тепер його оголосили у розшук і заочно судитимуть у Шевченківському райсуді Харкова.

“Крім того, у захопленому окупантами м. Вовчанськ старший інспектор-черговий чергової частини ІТТ №3 ГУНП в Харківській області також погодився на співпрацю з ворогом. Разом із російськими військовими він патрулював місто, «ніс службу» на блокпосту, одягнутим у військову форму рф”, – встановили правоохоронці.

Чоловіка також оголосили у розшук – відомо, що він переховується в Росії.

 

Колаборанти на Харківщині

У прокуратурі повідомили, що підозру вручили і мешканці Вовчанська. Жінка, за даними правоохоронців, добровільно почала співпрацювати із росіянами під час окупації міста.

Вона добровільно обійняла посаду «заместителя начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Колаборантка впроваджувала «русский мир» у навчальних закладах: контролювала завезення російських підручників для початкових і середніх класів, а також переконувала педагогів переходити на освітні програми держави-агресора”, – повідомили у прокуратурі. 

Колаборанти на Харківщині

Також підозрювана змушувала проводити уроки російською та за стандартами РФ, зазначили у відомстві.

Читайте також: Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
05.11.2025, 10:44
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
05.11.2025, 09:08
ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія
ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія
05.11.2025, 07:21
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
05.11.2025, 07:47
Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої
Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої
05.11.2025, 08:12

Новини за темою:

17.10.2025
Наркозалежна з Харкова намагалася підірвати авто копа в Дніпрі – СБУ
16.10.2025
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ
14.10.2025
Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ
09.10.2025
Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 10:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох мешканців Харківщини судитимуть за роботу на ворога, пишуть у Харківській обласній прокуратурі. Ще одній ймовірній зрадниці вручили підозру. ".