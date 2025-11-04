Live
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура

Суспільство 14:45   04.11.2025
Вікторія Яковенко
Інформатора ворога з Куп'янщини таки посадили на п'ять років – прокуратура

Правоохоронці через апеляцію скасували умовне покарання чоловіку, який, за даними слідства, «зливав» окупантам інформацію про місця дислокації українських військових.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що у березні 2023 року мешканець Куп’янщини почав спілкуватися з донькою, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ, де перебуває й досі.

«Через аудіо- та відеоповідомлення у месенджері «телеграм» чоловік надсилав їй дані про місцезнаходження Сил оборони та військової техніки на території с. Устинівка та с. Івашкине і прилеглих ділянках. Пізніше, у травні 2024 року, інформатор збирав і передавав доньці місця дислокації українських військових у вигляді позначок на Google Maps», – зазначили правоохоронці.

Чугуївський суд визнав фігуранта винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Йому призначили 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 ККУ його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори з цим не погодились і подали апеляцію. 29 жовтня Харківський апеляційний суд її задовольнив: вирок першої інстанції скасовано, чоловіку призначили реальне покарання – 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок 32-річній жінці, яка коригувала обстріли центру Харкова у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що уродженка міста Антрацит Луганської області, яке окуповане з 2014 року, тривалий час проживала у Харкові. За завданням дядька вона з 14-го поверху квартири спостерігала за українськими військовими та технікою й передавала родичу відомості, які ворог використовував для обстрілів.

Автор: Вікторія Яковенко
