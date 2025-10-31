Апеляція не допомогла: коригувальниця ударів по Харкову сидітиме 11 років
Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок 32-річній жінці, яка коригувала обстріли центру Харкова у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що уродженка міста Антрацит Луганської області, яке окуповане з 2014 року, тривалий час проживала у Харкові.
«За завданням дядька вона з 14-го поверху квартири, у якій проживала, в житловому комплексі по вул. Культури спостерігала за українськими військовими та технікою й передавала родичу відповідні відомості, які ворог використовував для планування та здійснення обстрілів», – зазначили правоохоронці.
Дядько фігурантки проживає на тимчасово окупованій території Луганщини та викладає в одному з місцевих вишів, додали в прокуратурі.
У вересні 2023-го року її визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінці призначили 11 років тюрми. Під час засідань вона не визнала вину.
Адвокат жінки подав апеляційну скаргу, в якій просив виправдати фігурантку. Однак Полтавський апеляційний суд залишив вирок без змін.
