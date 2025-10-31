Апелляция не помогла: корректировщица ударов по Харькову будет сидеть 11 лет

Полтавский апелляционный суд оставил без изменений приговор 32-летней женщине, которая корректировала обстрелы центра Харькова в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что уроженка города Антрацит Луганской области, оккупированный с 2014 года, длительное время проживала в Харькове.

«По заданию дяди она с 14 этажа квартиры, в которой проживала, в жилом комплексе по улице Культура наблюдала за украинскими военными и техникой и передавала родственнику соответствующие сведения, которые враг использовал для планирования и совершения обстрелов», — отметили правоохранители.

Дядя фигурантки проживает на временно оккупированной территории Луганской области и преподает в одном из местных вузов, добавили в прокуратуре.

В сентябре 2023 года ее признали виновной по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Женщине назначили 11 лет тюрьмы. Во время заседания она не признала вину.

Адвокат женщины подал апелляционную жалобу, в которой просил оправдать фигурантку. Однако Полтавский апелляционный суд оставил приговор по-прежнему.