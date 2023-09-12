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Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю

Общество 09:52   12.09.2023
Оксана Горун
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю Фото: соцсети

Юрист Харьковского антикоррупционного центра сообщил о неожиданном повороте в деле российской корректировщицы Дарьи Крыгиной, которую недавно осудили в Харькове.

Саму Крыгину суд отправил за решетку на 11 лет. По данным следствия, женщина корректировала огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. Все это она делала, проживая на съемной квартире. При обыске там обнаружили солидные суммы денег: 216 850 долларов США, 149 050 евро, 730 650 российских рублей. А также технику: ноутбук, планшет, фотоаппарат, Ipad, телефон Apple Iphone X и двадцатилетний телефон Samsung.

По информации юриста ХАЦ Владимира Рысенко, все перечисленное (кроме Iphone) суд решил вернуть… владельцу квартиры, которую снимала Дарья.

«Конфисковал у обвиняемой 11-й айфон, а по всему остальному указал: «Вещные доказательства по уголовному производству (далее перечень имущества и каждой купюры возвращенных средств) – вернуть законному владельцу – владельцу квартиры и отменить из них арест», — процитировал Рысенко.

Такой судебный казус юрист прокомментировал риторическим вопросом: «Все же арендодатели всегда сдают квартиру и оставляют там валюты на три – четыре таких квартиры, правда? Вы ведь тоже так снимали свои квартиры?»

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Он подчеркнул, что суд никак не обосновал, почему вдруг решили, что эти средства и техника — собственность владельца квартиры, а не корректировщицы, которая ее снимала.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрист Харьковского антикоррупционного центра сообщил о неожиданном повороте в деле российской корректировщицы Дарьи Крыгиной, которую недавно осудили в Харькове".