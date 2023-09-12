Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю

Юрист Харьковского антикоррупционного центра сообщил о неожиданном повороте в деле российской корректировщицы Дарьи Крыгиной, которую недавно осудили в Харькове.

Саму Крыгину суд отправил за решетку на 11 лет. По данным следствия, женщина корректировала огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. Все это она делала, проживая на съемной квартире. При обыске там обнаружили солидные суммы денег: 216 850 долларов США, 149 050 евро, 730 650 российских рублей. А также технику: ноутбук, планшет, фотоаппарат, Ipad, телефон Apple Iphone X и двадцатилетний телефон Samsung.

По информации юриста ХАЦ Владимира Рысенко, все перечисленное (кроме Iphone) суд решил вернуть… владельцу квартиры, которую снимала Дарья.

«Конфисковал у обвиняемой 11-й айфон, а по всему остальному указал: «Вещные доказательства по уголовному производству (далее перечень имущества и каждой купюры возвращенных средств) – вернуть законному владельцу – владельцу квартиры и отменить из них арест», — процитировал Рысенко.

Такой судебный казус юрист прокомментировал риторическим вопросом: «Все же арендодатели всегда сдают квартиру и оставляют там валюты на три – четыре таких квартиры, правда? Вы ведь тоже так снимали свои квартиры?»

Он подчеркнул, что суд никак не обосновал, почему вдруг решили, что эти средства и техника — собственность владельца квартиры, а не корректировщицы, которая ее снимала.