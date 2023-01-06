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Корректировщицу огня РФ по Харькову снова отправили в СИЗО, теперь без залога

Происшествия 13:55   06.01.2023
Елена Нагорная
Корректировщицу огня РФ по Харькову снова отправили в СИЗО, теперь без залога

6 января Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу областной прокуратуры и взял под стражу 29-летнюю женщину, которой инкриминируют корректировку огня РФ по домам, больницам, магазинам Харькова и подразделениям ВСУ, вследствие чего погибли и были ранены люди.

Об этом сообщил журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Таким образом, суд отменил постановление Дзержинского райсуда от 22 декабря в части определения размера залога обвиняемой, благодаря которому 23 декабря женщина вышла из СИЗО на свободу, заплатив более 496 тысяч гривен.

«Прокуроры в суде отметили, что обвиняемая может покинуть подконтрольную Украине территорию, используя устойчивые связи с лицами, находящимися на временно оккупированных территориях, с целью укрытия от правосудия и избежания уголовной ответственности», — рассказал Чубенко.

Женщину доставят в СИЗО из зала суда и вернут ей уплаченный залог, уточнил он.

В то же время судья Дзержинского райсуда Рыбальченко, которая 22 декабря вынесла резонансное решение о залоге для корректировщицы, ушла в отпуск, пишет бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.

По данным ХАЦ, речь идет об уроженке оккупированного с 2014 года города Антрацит Луганской области Дарье Крыгиной, которая приехала в Харьков уже во время полномасштабного вторжения РФ. По версии следствия, женщина передавала российским кураторам информацию о расположении украинских военных и техники. В дальнейшем армия РФ обстреливала эти локации.

Женщина обвиняется в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 января Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу областной прокуратуры и взял под стражу 29-летнюю женщину, которой инкриминируют корректировку огня РФ по домам, больницам, магазинам Харькова и подразделениям ВСУ, вследствие чего погибли и были ранены люди.".