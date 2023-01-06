Коригувальницю вогню РФ по Харкову повернули в СІЗО, але вже без застави

6 січня Харківський апеляційний суд задовольнив скаргу обласної прокуратури та взяв під варту 29-річну жінку, якій інкримінують коригування вогню РФ по будинках, лікарнях, магазинах Харкова та підрозділах ЗСУ, внаслідок чого загинули та були поранені люди.

Про це повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Таким чином, суд скасував ухвалу Дзержинського райсуду від 22 грудня щодо визначення розміру застави, завдяки якій 23 грудня жінка вийшла із СІЗО на волю, заплативши понад 496 тисяч гривень.

“Прокурори у суді зазначили, що обвинувачена може залишити підконтрольну Україні територію, використовуючи сталі зв’язки з особами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою переховування від правосуддя та уникнення кримінальної відповідальності”, – розповів Чубенко.

Жінку доправлять у СІЗО із зали суду та повернуть їй сплачену заставу, уточнив він.

Водночас суддя Дзержинського райсуду Рибальченко, яка 22 грудня винесла резонансне рішення щодо застави для коригувальниці, пішла у відпустку, пише бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов.

За даними ХАЦ, йдеться про уродженку окупованого з 2014 року міста Антрацит Луганської області Дар’ю Кригіну, яка приїхала в Харків вже під час повномасштабного вторгнення РФ. За версією слідства, жінка передавала російським кураторам інформацію щодо розташування українських військових та техніки. Надалі армія РФ обстрілювала ці локації.

Жінку звинувачують у несанкціонованому розповсюдженні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ, скоєне в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).