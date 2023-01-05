Суддя відпустив з СІЗО корегувальницю, яка наводила вогонь рф на Харків

Обвинувачена, якою інкримінують коригування вогню рф по будинках, лікарнях, магазинах Харкова та силах ЗСУ, вийшла із СІЗО під заставу напередодні Нового року, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, Дзержинський райсуд Харкова від 22 грудня 2022 року змінив запобіжний захід Дар’ї Кригіній за утримання під вартою на можливість внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн., стало відомо з судового реєстру.

Жінка передала координати і допомогла армії рф скоригувати вогонь по школах, медичних, торгових об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок зазначених ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Під час обшуку Кригіної знайшли 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів.

Кригіна родом із Луганської області. 2015 року закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Однокурсником Кригіною був заступник голови облради Богдан Мальований, який мав російський паспорт незадовго до початку війни.