Судья отпустил из СИЗО наводчицу, корректировавшую огонь рф по Харькову
Обвиняемая, которой инкриминируют корректировку огня рф по домам, больницам, магазинам Харькова и силам ВСУ, вышла из СИЗО под залог в канун Нового года, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — сообщил прес-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Напомним, Дзержинский райсуд Харькова от 22 декабря 2022 года изменил меру пресечения Дарье Крыгиной по содержанию под стражей на возможность внести залог в размере 496,2 тыс. грн., стало известно из судебного реестра.
Женщина передала координаты и помогла армии рф скорректировать огонь по школам, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненные.
Во время обыска у Крыгиной нашли 134,05 тыс. евро, 216,85 тыс. дол. и 730,65 тыс. рублей.
Крыгина родом из Луганской области. В 2015 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Однокурсником Кригиной был заместитель председателя облсовета Богдан Малеваный, у которого нашли российский паспорт незадолго до начала войны.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 13:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвиняемая, которой инкриминируют корректировку огня рф по домам, больницам, магазинам Харькова и силам ВСУ, вышла из СИЗО под залог в канун Нового года, сообщила Харьковская областная прокуратура.".