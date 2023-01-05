В Харькове суд может выпустить из-под стражи корректировщицу обстрелов рф

Суд предоставил возможность выйти под залог из СИЗО обвиняемой в корректировке обстрелов армии рф по жилым домам, больницам, магазинам и позициям ВСУ, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Дзержинский райсуд Харькова от 22 декабря 2022 года изменил меру пресечения Дарье Крыгиной по содержанию под стражей на возможность внести залог в размере 496,2 тыс. грн., стало известно из судебного реестра.

В апреле прошлого года СБУ задержала 29-летнюю Дарью Кригину, подозреваемую в сотрудничестве со спецслужбами рф.



“29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины”, — сообщила СБУ.

Женщина передала координаты и помогла армии рф скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате указанных ракетных обстрелов есть погибшие и раненные.

Во время обыска у Крыгиной нашли 134,05 тыс. евро, 216,85 тыс. дол. и 730,65 тыс. рублей.

Сейчас в судебном реестре большинство постановлений, касающихся Крыгиной, закрыты.

Дзержинский райсуд Харькова от 3 ноября избрал в отношении Крыгиной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 1 января 2023 года, без определения размера залога. В судебном заседании 22 декабря защитники обвиняемой просили изменить ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием средств электронного контроля. Кригина поддержала просьбу своих защитников.



Суд принимая решение, учитывал, что у Крыгиной родственники на временно оккупированной территории Украины, к которым она может сбежать. И что обвиняемая находится под стражей длительный промежуток времени, а именно с 21 апреля 2022 года. Поэтому оставил Крыгину в СИЗО до 19 февраля 2023, но с возможностью внести залог в размере 496,2 тыс. грн. и выйти из-под стражи.

Стоит отметить, что дело Крыгиной передали в суд и оно получило статус обвиняемой.

ХАЦ установил, что Крыгина родом из Луганской области. В 2015 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Однокурсником Кригиной был заместитель председателя облсовета Богдан Малеваный, у которого нашли российский паспорт незадолго до начала войны.

Кригина ранее преподавала в Харьковском национальном университете внутренних дел и имеет 7 научных статей (2 цитирования другими авторами).

Она защитила научную степень в качестве кандидата юридических наук от 2018 года по специальности – Административное право и процесс: финансовое право: информационное право (“Правовое регулирование налогов на имущество в Украине”).

В спецвыпуске Министерства образования и науки Украины по анонсу защиты диссертации Крыгиной указано, что она была аспирантом кафедры финансового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Крыгина пыталась производить кондитерские изделия, работать дизайнером. А потом устроилась в маркетинговое агентство для работы в оккупированном Луганске.

Крыгина активно каталась на оккупированную территорию, была в Ялте. В 2021 году она ездила в Москву.

После начала военного вторжения в своих соцсетях Кригина написала, что «нашла плюсы в обстановке».

Жила Крыгина в Харькове в одной из новостроек на ул. Культуры.



Вероятно, именно об этой квартире в новостройке по ул. Культуры и говорили в судебном заседании защитники Крыгиной, когда говорили, что у нее постоянное место жительства в Харькове.